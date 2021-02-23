السفارة السويسرية ترعى الحوار.. دبلوماسي إيراني: أميركا “تتوسل” بإيران للتفاوض معها

2021/02/23 | 09:04 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

كشف الدبلوماسي الإيراني امير موسوي، عن “توسلط أميركي بايران من اجل العودة الى طاولة المفاوضات، مشيرا إلى أن السفارة السويسرية في طهران ترعى حاليا الحوار.

وقال موسوي في حوار تابعته /المعلومة/، إن “هناك اجتماعات مكثفة داخل السفارة السويسرية في ايران لرعاية الحوار بين واشنطن وطهران”، لافتا إلى أن “ إيران تتوسل بأميركا من اجل الحوار معها”.

وأضاف، أن “الجمهورية الإسلامية ستجر الولايات المتحدة على الاتيان صاغرة من اجل الحوار مع أميركا”، مؤكدا في ذات الوقت أن “طهران رفضت كل محاولات الأميركيين للاتصال بها”.

ولفت موسوي إلى أن “أي اتفاق أميركي إيراني سينعكس إيجابا على الشأن الداخلي العراقي ويعزز فرص التجارة بين البلدين”.



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