2021/02/23 | 09:08 - المصدر: المركز الخبري
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- هناك تفاصيل اخرى بخصوص بيتكوين تنخفض بنسبة 10% المركز الخبري الوطني.
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بيتكوين تنخفض بنسبة 10%) نشر أولاً على موقع (المركز الخبري) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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