مفوضيَّة الانتخابات :تسجيل 30 تحالفاً و249 حزباً سياسياً للمشاركة في الانتخابات المقبلة

2021/02/23 | 09:14 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ اعلنت المفوضيَّة العليا المستقلة للانتخابات تسجيل 30 تحالفاً و249 حزباً سياسياً للمشاركة في الانتخابات المقبلة حتى الآن، كاشفة عن وجود أحزابٍ أخرى قيد التأسيس.وقالت المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي للصحيفة الرسمية ": إن "عدد التحالفات السياسيَّة المسجلة والمصادق عليها من قبل مجلس المفوضين بلغ 30 تحالفاً، وثمانية تحالفات ما زالت قيد التسجيل، وسبعة تحالفات أخرى راجعت دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسيَّة في المفوضيَّة لغرض تسجيلها للمشاركة في الانتخابات البرلمانيَّة المقبلة، مشيرة الى انه تم تسجيل 59 مرشحاً فردياً من محافظات مختلفة، وتحالفٍ واحدٍ قدمه مرشحٌ واحدٌ فقط".وأضافت، أنه "تم تسجيل 249 حزباً سياسياً لغاية الآن، و58 حزباً آخر ما زال قيد التأسيس، و86 حزباً آخر راجع المفوضيَّة لغرض تسجيله"، .واوضحت ان "عدد المواطنين الذين حدثوا بياناتهم الانتخابيَّة منذ انطلاقها ولغاية الآن بلغ 915 ألفاً و360 حالة تحديث، بالاضافة الى 15 مليوناً و459 ألفاً و9 حالات تحديث بايومتري، فضلاً عن توزيع 13 مليوناً و227 الفاً و570 بطاقة بايومتريَّة بين الناخبين"./انتهى

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