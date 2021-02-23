تحذير «بتكوين» يشطب 15 مليار دولار من ثروة ماسك في يوم واحد

2021/02/23 | 09:18 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الاقتصاد نيوز ـ بغداد

لم يعد إيلون ماسك أغنى شخص في العالم بعد أن تراجعت أسهم شركة "تسلا إنك" بنسبة 8.6% أمس الإثنين، مما أدى إلى محو 15.2 مليار دولار من صافي ثروته.

ويعد هذا الانخفاض هو الأكبر لأسهم شركة "تسلا " منذ شهر أيلول الماضي، مدفوعا جزئيا بتصريحات "ماسك" خلال عطلة نهاية الأسبوع التي قال فيها إن أسعار عملة بتكوين ومنافستها الأصغر "إيثر" تبدو مرتفعة (أكثر من قيمتها).

وجاءت رسالته، عبر وسيلته المفضلة على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ، بعد أسبوعين من إعلان شركة "تسلا" أنها أضافت 1.5 مليار دولار من بتكوين إلى ميزانيتها العمومية.

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