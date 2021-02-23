ثلاثة ملايين جرعة لقاح كورونا ستصل إلى العراق في هذا الوقت

2021/02/23 | 09:27 - المصدر: سومر نيوز

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سومر نيوز: بغداد..





حذر وزير الصحة حسن التميمي، من التزايد المستمر في مؤشر اصابات كورونا، مؤكدا أن نحو 3 ملايين جرعة ...

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