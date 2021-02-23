ارتفاع كبير في اسعار النفط العالمية

2021/02/23 | 09:27 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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قفزت أسعار النفط العالمية حوالي 4%، لتسجل عند التسوية قرابة 66 دولارا للبرميل، بعد موجة البرد الشديدة التي ضربت ولاية تكساس الاميركية الأسبوع الماضي، وتسببت في توقف الإنتاج.

وارتفعت عقود خام برنت القياسي العالمي بـ 2.33 دولار، أو ما يعادل 3.7 في المئة، لتسجل عند التسوية 65.24 دولار للبرميل، بينما أغلقت عقود خام القياس الأميركي غرب تكساس الوسيط مرتفعة 2.25 دولار، أو 3.8 في المئة، إلى 61.49 دولار للبرميل.

وقد أغلق منتجون أميركيون ما بين مليونين إلى أربعة ملايين برميل يوميا من إنتاج النفط، بسبب الموجة الباردة في تكساس وولايات أخرى منتجة للنفط، والتي ربما ألحقت أضرارا بالمنشآت بما قد يبقى الإنتاج متوقفا لفترة أطول من المتوقع.

ا.ح

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