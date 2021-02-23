التربية تعلن تحويل منهج الأول الابتدائي إلى ’’كارتوني’’ لتسهيل فهمه

2021/02/23 | 09:27 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداداعلنت وزارة التربية، اليوم الثلاثاء (23 شباط 2021)، ان مشروع تحويل المناهج "الرقمية" يدخل حيز التنفيذ بدءاً من مرحلة الاول الابتدائي.وأوضح وزير التربية علي حميد الدليمي، في بيان تلقته (بغداد اليوم)، "أهمية الاهتمام باستخدام التكنلوجيا في التعليم وتطويعها لخدمة المناهج الدراسية لمسايرة التطور السريع في عالم التقنية الحديثة".وفي ضوء ذلك أعلنت مديرية التلفزيون التربوي التابعة لوزارة التربية "إطلاق مشروعها الخاص بإنتاج المناهج الدراسية بالطريقة "الرقمية" وبالتعاون مع منظمة اليونسكو الدولية بدءاً من الاول الابتدائي ، أذ حولت مناهج المرحلة نفسها لمواد (العلوم ، الرياضيات ، القراءة)".وتابع البيان ان "المشروع الذي اطلق عليه اسم (حسن وريم) يهدف الى اختصار المنهج الدراسي وتسهيله عبر تحويله الى منهج "رقمي" وعلى شكل أفلام كارتونية يستطيع المعلم عبرها التواصل مع تلامذته بصورة مبسطة وتمكنهم من فهم المعلومات بسلاسة عالية ولاسيما في ظل التحول الى التعليم الإلكتروني".وبينت الوزارة في بيانها ان "العمل لايزال جارياً لشمول بقية المراحل الدراسية على نحو متتابع".

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