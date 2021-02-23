النائب عن تحالف القوى العراقية: مستعدون للدخول بتحالفات مع القوى الفاعلة

2021/02/23 | 09:27 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قال النائب عن تحالف القوى العراقية، يحيى المحمدي، انه "لحزب تقدم اجتماعات متعددة ومتكررة وذلك لمناقشة الاستعدادات لخوض الانتخابات القادمة ؛ وحسم الم...

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