البياتي يحذر من مشروع كردي تركي للسيطرة على سنجار

2021/02/23 | 09:31 - المصدر: المعلومة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

المعلومة/ خاص..

حذر المحلل السياسي كامل البياتي، الثلاثاء، من مخططات كردية تركية للسيطرة على سنجار، لافتا الى ان صمت الحكومة وعدم تحركها باتجاه ضبط الحدود وردع الجانب التركي سيكون له عواقب وخيمة.

وقال البياتي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “هناك مخاوف لدى اهالي سنجار، من قيام الجانب التركي باجتياح مناطقهم في ظل صمت الحكومة وعدم تحركها باتجاه السيطرة على الحدود ومنع الاعتداءات التركية”.

واضاف ان “الاقليم لديه اطماع في سنجار، في وقت تتضح فيه صفقات الاحزاب الكردية مع الجانب التركي لاستهداف عناصر حزب العمال على الحدود الشمالية للعراق، فضلا عن تذرع تركيا بوجود عناصر هذا الحزب في سنجار”.

وبين ان “سنجار قد تكون عبارة عن مشروع كردي تركي للقضاء على عناصر حزب العمال الكردستاني، وسيطرة وتكريد هذا القضاء وبسط سيطرة البيشمركة عليه، وضمه للاقليم وبالتالي الحصول على مقاعد نيابية جديدة وزيادة حصة الاقليم في الموازنة”.



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