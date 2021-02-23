المالية النيابية: معظم الكتل السياسية تريد تمرير الموازنة بالتوافق وليس بالاغلبية

2021/02/23 | 09:41 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..

اكد عضو اللجنة المالية النيابية محمد الشبكي، الثلاثاء، ان معظم الكتل السياسية لديها توجه لتمرير الموازنة عن طريق التوافقات السياسية بدلا من الذهاب الى التصويت بالاغلبية داخل مجلس النواب.

وقال الشبكي في تصريح لـ /المعلومة/، ان “موعد التصويت على الموازنة مازال مجهولا خاصة مع وجود بعض المعرقلات مابين بغداد واربيل بشأن حصة كردستان في الموازنة”.

واضاف ان “المفاوضات مع الكرد تعثرت ولم تأت بنتيجة لحسم الموازنة من اجل تحديد موعد التصويت عليها داخل البرلمان”.

وأوضح، الشبكي، ان “البرلمان قادر على تمرير الموازنة بالاغلبية ولكن هناك عدم رغبة باللجوء لهكذا خيار، كما حصل عند التصويت على تمويل العجز المالي، لذا فأن هناك توجه لدى الكتل السياسية بتمرير الموازنة عن طريق التوافق مع جميع الاطراف”.



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