2021/02/23 | 09:41 - المصدر: شفق نيوز
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ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( وفاة رئيس اتحاد الصحفيين العراقيين) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
النص الكامل قد نشر الآن او سينشر لاحقًا على موقع شفق نيوز.
ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه ( وفاة رئيس اتحاد الصحفيين العراقيين) نشر أولاً على موقع (شفق نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.
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