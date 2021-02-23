حريق بأيسر الموصل يسفر عن إصابة مدنيين اثنين

2021/02/23 | 09:45 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل /نينا/ اعلن مصدر في شرطة نينوى أن فرق الدفاع المدني اخمدت حريقا داخل منزل كبير في وقت متاخر من ليلة امس الاثنين بأيسر الموصل ، .وقال المصدر للوكالة الوطنية العراقية للانباء للانباء نينا إن "الحريق طال منزلاً كبيراً وعدداً من المنازل القريبة في حي الاندلس بايسر الموصل "وأضاف أن "الحريق اندلع نتيجة تماس كهربائي، ما أسفر عن إصابة مدنيين إثنين وأضرار مادية كبيرة"لافتاً إلى أن "فرق الدفاع المدني استنفرت كافة كوادرها للسيطرة على الحريق ونقلت المصابين لمستشفى قريب لتلقي العلاج"/انتهى

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