صحف الثلاثاء تتابع الموازنة واجراءات مكافحة كورونا وملف الانتخابات

2021/02/23 | 09:45 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ تابعت الصحف الصادرة اليوم الثلاثاء الموازنة واجراءات مكافحة كورونا وملف الانتخابات.وبشان الموازنة قالت صحيفة الزوراء التي تصدر عن نقابة الصحفيين ان اللجنة المالية النيابية سلمت المسودة النهائيـة لمشروع قانون الموازنة العامة الاتحادية 2021 الى رئاسة مجلس النواب، امس الاثنين، .ونقلت الصحيفة عن اوساط من داخل اللجنة المالية النيابية قولها ان المسودة النهائيـة لمشروع قانون الموازنـة العامة الاتحادية 2021 التي سلمتهـا الى رئاسة مجلس النواب لا تتضمـن نصا جديدا لأي اتفاق يتعلق بحصـة اقليم كردستان .بالمقابل اكدت لجنة متابعة تنفيذ البرنامج الحكومي والتخطيط الاستراتيجي النيابية ان الاعلان رسميا عن تحديد موعد جلسة التصويت النهائي لتمرير قانون الموازنة يتوقف على انتهاء اجتماعات اللجنة المالية النيابية بحسم حصة الاقليم .ونقلت الصحيفة عن نائب رئيس اللجنة، محمد البلداوي، قوله ،: ان « تعديلات مسودة مشروع قانون الموازنة العامة 2021 وصلت إلى مراحلها النهائية «، مشيرا الى انه «حال انتهاء مناقشة الموازنة من قبل اللجنة المالية النيابية وتقديمها الى رئاسة البرلمان، فبالامكان تحديد موعد التصويت في مجلس النواب «.واضاف ان « هناك حوارات متقدمة بين القوى السياسية لغرض تمرير موازنة ترضي الجميع «، مبينا ان « اللجنة المالية النيابية تضع اللمسات الأخيرة على مشروع قانون الموازنة قبل عرضه للتصويت منتصف الاسبوع المقبل «.وكانت اللجنة المالية النيابية جددت التأكيد على المضي بتمرير مشروع قانون الموازنة الاتحادية لعام 2021 بالاغلبية السياسية الواضحـة في حال عدم الاتفاق مع الكتل الكرديـة .عضو اللجنة المالية، النائب محمد الشبكي، قال للصحيفة»،: ان «مجلس النواب سيمضي في تمرير قانون الموازنة بالاغلبية الواضحة، في حال عدم التوصل إلى اتفاق بين بغداد واربيل حول تسليم كامل إيرادات النفط في كردستان الى الحكومة الاتحادية»، مشيرا الى ان « التوجه السياسي العام داخل البرلمان مع تمرير الموازنة بالتوافق وليس بالأغلبية السياسية».واوضح ان «اللجنة المالية بصدد الانتهاء من صياغات المسودة النهائية لمشروع قانون الموازنة العامة، وما تبقى منها حاليا هو مناقشة بعض الجداول الاحصائية وحصة الاقليم لتنتهي تعديلات الموازنة رسميا.صحيفة الصباح اهتمت بملف الانتخابات ونقلت عن المتحدثة باسم المفوضية، جمانة الغلاي قولها انه تم تسجيل 30 تحالفاً و249 حزباً سياسياً للمشاركة في الانتخابات المقبلة حتى الآن، كاشفة عن وجود أحزابٍ أخرى قيد التأسيس.واضافت ": إن "عدد التحالفات السياسيَّة المسجلة والمصادق عليها من قبل مجلس المفوضين بلغ 30 تحالفاً، وثمانية تحالفات ما زالت قيد التسجيل، وسبعة تحالفات أخرى راجعت دائرة شؤون الأحزاب والتنظيمات السياسيَّة في المفوضيَّة لغرض تسجيلها للمشاركة في الانتخابات البرلمانيَّة المقبلة، مشيرة الى انه تم تسجيل 59 مرشحاً فردياً من محافظات مختلفة، وتحالفٍ واحدٍ قدمه مرشحٌ واحدٌ فقط".واوضحت، أنه "تم تسجيل 249 حزباً سياسياً لغاية الآن، و58 حزباً آخر ما زال قيد التأسيس، و86 حزباً آخر راجع المفوضيَّة لغرض تسجيله"، .واشارت الى ان "عدد المواطنين الذين حدثوا بياناتهم الانتخابيَّة منذ انطلاقها ولغاية الآن بلغ 915 ألفاً و360 حالة تحديث، بالاضافة الى 15 مليوناً و459 ألفاً و9 حالات تحديث بايومتري، فضلاً عن توزيع 13 مليوناً و227 الفاً و570 بطاقة بايومتريَّة بين الناخبين".وعن اجراءات وزارة الصحة في مواجهة كورونا قالت صحيفة الزمان ان الوزارة رصدت‮ ‬ 3864 ‮ ‬اصابة مؤكدة بفايروس كورونا وشفاء‮ ‬2236‮ ‬حالة وبواقع‮ ‬23 ‮ ‬حالة وفاة جديدة‮ .‬واشار الموقف الوبائي‮ ‬اليومي‮ ‬، الى ان‮ (‬مختبرات الصحة العامة في‮ ‬الوزارة اجرت امس اكثر من‮ ‬43 ‮ ‬الف عينة مشتبه اصاباتها بالفايروس المستجد‮ ‬، اذ تم رصد‮ ‬3864 ‮ ‬اصابة مؤكدة في‮ ‬عموم العراق‮)‬، .وتابع ان‮ (‬الشفاء بلغ‮ ‬2236 ‮ ‬حالة وبواقع‮ ‬23 ‮ ‬حالة وفاة جديدة‮).‬ الصحيفة نقلت عن الوزير حسن التميمي‮ تاكيده ‬انه لا صحة لدخول كمية من لقاح كورونا إلى العراق ومنحها لمسؤولين‮ .‬وقال التميمي‮ ‬في‮ ‬تصريح امس ان‮ ( ‬السلالة الجديدة تمتاز بسرعة الانتشار وهي‮ ‬اشد اعراضاً‮ ‬من السلالة الأولى وتصيب الأطفال والشباب بنحو واضح‮)‬، .واضاف‮ (‬ما نمر به حالياً‮ ‬هو موجة ثانية من جائحة كورونا‮ ‬، وارتداء الكمامة والالتزام بالوقاية هما من‮ ‬يحددان موعد انتهاء هذه الموجة وان عدم الالتزام سيطيل بقاءها‮)‬، .واشار الى انه‮ (‬للأسف لاحظنا عدم الالتزام من قبل المقاهي‮ ‬وهناك تجمعات تستخدم أضواء خافتة وتم رصدها وخاصة في‮ ‬منطقة الكرادة ونتعامل معها وفق الاجراءات القانونية‮)‬، .واوضح التميمي‮ ‬ان‮ (‬المواطنين التزموا بدعوة الوزارة وخاصة في‮ ‬المناطق الشعبية،‮ ‬وهذا تحقق بشكل واضح‮)‬، .وتابع‮ (‬تجولت في‮ ‬مناطق الفرات وأبو‮ ‬غريب والكرخ والأعظمية وحي‮ ‬سومر والأعظمية ومناطق أخرى ولاحظنا حتى الأطفال‮ ‬يرتدون الكمامة‮ ‬، ومن الممكن أن نعزل منطقة عن اخرى ضمن إجراءات الحد من تفشي‮ ‬كورونا‮)‬، .ولفت الى ان‮ (‬الوزارة تدرس خطة صحية بشأن زيارة الأمام الكاظم المرتقبة والمرجعية شددت على الالتزام باجراءات الوقاية والحظر‮).‬من جانبه‮ ‬، قال مدير الصحة العامة في‮ ‬الوزارة،‮ ‬رياض الحلفي‮ ‬في‮ ‬تصريح امس ان‮ (‬أعراض السلالة الجديدة شبيهة باعراض الفايروس لكن شدة المرض فيه أقوى‮)‬، مشيرا الى ان‮ (‬التزام المواطنين خلال مدة حظر التجوال الصحي‮ ‬جيد نوعا ما ونأمل استمراره‮)‬، .وأضاف ان‮ (‬هناك التزام واضح من قبل المواطنين بلبس الكمامة وعدم التجمع رغم انتشار بعض مقاطع الفيديو في‮ ‬المناطق الشعبية مخالفة لكن ملاحظة الشارع والموقف منها جيد ونتمنى الأفضل‮)‬،مؤكدا ان‮ (‬تمديد الحظر او إلغاءه‮ ‬يعتمد على الموقف الوبائي‮ ‬ولكن لا أعتقد رفعه بهذه السهولة وأتوقع تمديده‮)./انتهى

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