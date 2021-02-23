القبض على متهمين بالاحتيال يقومون برمي انفسهم امام السيارات في بغداد

2021/02/23 | 09:51 - المصدر: السومرية نيوز

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اعلنت قيادة شرطة بغداد، اليوم الثلاثاء، عن القاء القبض على متهمين بالاحتيال يقومون برمي انفسهم امام سيارات المواطنين في العاصمة.

القيادة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "مفارز مركز شرطة بغداد الكرخ القت القبض على مجموعة من المحتالين يقومون بكسر ايديهم واثناء مسيرهم في الشارع يقومون برمي انفسهم امام عجلات المواطنين حيث تتم العملية بعد القاء المتهم نفسه على العجلة ويتم نقله الى المستشفى والتي بدورها تقوم بإجراء الفحوصات واخذ الأشعة والتي تثبت كسر يده حيث يدعي المتهم بان هذا الكسر نتيجة الحادث الوهمي الذي صنعه فيطلب من اصحاب العجلات مبالغ مالية بتبادل أدوار الابتزاز من قبل أفراد العصابة دون طلب اي اجراءات قانونية".

واضاف البيان انه تم "تدوين اقوالهم واعترفوا على عدة حالات وتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم اصوليا وفق القانون".

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