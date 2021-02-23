سوق العراق للاوراق المالية يتصدر البورصات العربيةبمؤشر التداول الاسبوعي بنسبة4,18 %

2021/02/23 | 09:51 - المصدر: الاقتصاد نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سمير النصيري

استنادا الى النشرة الاسبوعية الصادرة من صندوق النقد العربي تصدرت بورصة الاسهم العراقية مؤشر التداول الاسبوعي على مستوى البورصات العربية ليصل الى 544,38 نقطة والذي يؤكد التحسن في بعض القطاعات كالاتصالات والصناعة والمصارف والتي سجلت نسب 1,98%و3,87 %و5,68% على الترتيب .

ويلاحظ من تحليل المقارنات مع البورصات العربية المدرجة في النشرة الاسبوعية ان السوق قد تصدر للاسبوع الثاني على التوالي وان هناك تطور ملحوظ في نشاط هيئة الاوراق المالية وسوق العراق للاوراق المالية في باكورة نشاطها لعام 2021 بالرغم من الظروف المعقدة التي يمر بها الاقتصاد العراقي وتساهم البورصة العراقية بجهود استثنائية في الاصلاح الاقتصادي وتحفيز وجذب الاستثمار وهو دليل واضح على ان الهيئة والسوق يعملان وفقا لاستراتيجية مرسومة بدقه دعما لاقتصادنا الوطني وتفعيل ماورد بالورقة البيضاء من برامج ومشاريع اصلاحية خلال السنوات الثلاثة المقبلة.

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