«كورونا المتحور»: زيادة بالإصابات والأطفال في خطر

2021/02/23 | 09:51 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- المستقبل العراقي / عادل اللامي

اعلن في بغداد، أمس الاثنين، عن تسجيل اصابات بسلالة كورونا المتحورة التي بدأت تضرب البلاد بين الاطفال العراقيين ووفاة عدد منهم خلال اليومين الماضيين، فيما انذرت وزارة الصحة من ان هذه السلالة لا تستثني عمرا محددا.

وحذرت وزارة الصحة من أن السلالة المتحورة الجديدة لفيروس كورونا أخطر من نظيرتها الأولى، مبينة أن هذه السلالة لا تستثني عمراً معيناً وقد ظهرت بين الأطفال أيضاً.

وقال الناطق باسم وزارة الصحة والبيئة الدكتور سيف البدر ان السلالة الجديدة تمتاز بقدرة على إصابة فئات عمرية لم يعهدها العراق في السلالة القديمة كالأطفال والشباب بشكل عام، موضحا أن المؤسسات الصحية تعمل على مدار الساعة حاليا لاستقبال المرضى وتقديم المساعدة.ودعا المواطنين المصابين أو المشتبه بإصابتهم الى مراجعة أقرب مشفى أو مركز صحي لتلقي العلاجات اللازمة معلناً أنه تم تحديد أرقام ساخنة على مدار الساعة للابلاغ عن حالات الاصابة.

من جانبه، أكد مدير قسم تعزيز الصحة في وزارة الصحة الدكتور هيثم العبيدي ان السلالة الجديدة لكورونا فيها خطورة على الأطفال.

وقال «شهدنا خلال اليومين الماضيين وفيات لدى الاطفال وبأعمار صغيرة أقل من سنة وبإصابات وخيمة تؤدي الى تلف في الرئة كما شهدنا وفاة طفل وتدهور حالته خلال ساعة في غرفة الطوارئ باحدى المستفيات.

بدوره، قال مدير الصحة العامة في الوزارة، رياض الحلفي «أعراض السلالة الجديدة كاعراض الفيروس لكن شدة المرض فيه أقوى» مشيرا الى ان «التزام المواطنين خلال فترة حظر التجوال الصحي جيدة نوعا ما ونأمل باستمرارها».

وأضاف «هناك التزام واضح من قبل المواطنين بلبس الكمامة وعدم التجمع رغم انتشار بعض مقاطع الفيديو في المناطق الشعبية مخالفة لكن ملاحظة الشارع والموقف منها جيد ونتمنى الأفضل».

وبشأن حظر التجوال قال الحلفي «الحظر وتمديده او إلغاءه يعتمد على الموقف الوبائي ولكن لا أعتقد رفعه بهذه السهولة وأتوقع تمديده».

وأضافت، أنه «حال التزام المواطنين بالاجراءات الوقائية وتعليمات وزارة الصحة وقرارات اللجنة العليا للصحة والسلامة الوطنية فمن الممكن جداً ان تتراجع هذه الأعداد، ونكسر سلسلة انتشار الوباء الذي اصبح ناقوس خطر يهدد جميع الدول».

في الغضون، قالت عضو الفريق الطبي الاعلامي الساند للوزارة، ربى فلاح حسن إنه «لا زال الوضع غير مستقر من ناحية الزيادة في عدد الاصابات ومع دخول السلالة الجديدة التي ايضاً لها دور في زيادة الاصابات والوفيات معاً»، محذرة من أن «الأيام المقبلة ستشهد تسجيل زيادة في الإصابات حال استمرار التهاون بالإجراءات الوقائية».

وكان العراق قد دخل منذ الخميس الماضي حظراً جزئياً وشاملاً ويكون الأول لايام الاثنين والثلاثاء والاربعاء والخميس من الساعة الثامنة مساء ولغاية الساعة الخامسة فجرا بينما يكون الشامل أيام الجمعة والسبت والأحد من كل أسبوع وذلك لغاية يوم 8 آذار المقبل للحد من تفشي فيروس كورونا.

وحذر وزير الصحة حسن التميمي بان لدى الوزارة 316 حالة حرجة مصابة بفيروس كورونا» داعيا الى «الالتزام بالتعليمات واعتباراً من الغد الأثنين ستبدأ الفرق الصحية بتطبيق مقررات اللجنة العليا على الاشخاص والمحال».

ويخضع العراق منذ ايام الى سلسلة إجراءات مشددة جديدة بينها فرض حظر ليلي للتجول ضمن جهود مواجهة الارتفاع الملحوظ في حالات الإصابة بفيروس كورونا.

وقالت اللجنة العليا للصحة والسلامة في العراق إن هذه الاجراءات تشمل فرض حظر للتجوال من الثامنة مساء ولغاية الخامسة صباحا منذ الخميس الماضي ولمدة أسبوعين.

كما تقرر منع إقامة مجالس العزاء وإغلاق المساجد والحسينيات كافة وفتحها أوقات الصلاة فقط لرفع الاذان مع فرض غرامة خمسة ملايين دينار (حوالي 3 الاف دولار) على المخالفين.

كما أن التعليم في المدارس والمعاهد والكليات الحكومية والأهلية اصبح إلكترونيا منذ الخميس الماضي باستثناء المراحل النهائية لطلبة كليات الطب..



اضافة الى منع إقامة حفلات الأعراس في قاعات المناسبات وغلقها إلى إشعار آخروكذلك غلق مراكز المساج والتجميل لمدة أسبوعين.وبعد أن شهد العراق تراجعا ملحوظا في حالات الإصابة والوفيات الناجمة عن كوفيد-19، عادت البلاد الأسبوع الماضي لتسجل ارتفاعا في اعداد المصابين وسط تجاهل تام من قبل المواطنين لاجراءات التباعد الاجتماعي.

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