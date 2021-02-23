2021/02/23 | 09:51 - المصدر: المستقبل

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المستقبل العراقي

أبلغت الإدارة الأمريكية، أمس الإثنين، مؤتمر الأمم المتحدة نزع السلاح رغبتها «لإطالة وتعزيز» الاتفاق مع إيران بشأن البرنامج النووي.

وقال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، مخاطبا مؤتمر نزع السلاح الذي ترعاه الأمم المتحدة في جنيف: «بالعمل مع الحلفاء والشركاء، سنسعى أيضا إلى إطالة وتعزيز خطة العمل الشاملة المشتركة ومعالجة المجالات الأخرى المثيرة للقلق، بما في ذلك السلوك الإيراني الإقليمي المزعزع للاستقرار ومن بينها وتطوير الصواريخ الباليستية وانتشارها».وشدد بلينكن على أنه «يجب على إيران الامتثال لاتفاقيات الضمانات الخاصة بها مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية والتزاماتها الدولية».

هذا وكان مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك ساليفان، أعلن الأحد، أن الولايات المتحدة مستعدة للعودة إلى الالتزام بالاتفاق حول برنامج إيران النووي حال استئناف طهران امتثالها للصفقة.

وصرح ساليفان «ما قلناه مرارا هو أن الولايات المتحدة مستعدة للعودة إلى التزامها في حال عادت إيران إلى الامتثال لشروط الصفقة».

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الخارجية الأمريكية: نسعى لتعزيز الاتفاق النووي مع ايران) نشر أولاً على موقع (المستقبل) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الخارجية الأمريكية: نسعى لتعزيز الاتفاق النووي مع ايران) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (المستقبل).