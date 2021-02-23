وزير الطاقة اللبناني يكشف تفاصيل اتفاقية تصدير النفط العراقي إلى بيروت

2021/02/23 | 11:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- متابعة

كشف ريمون غجر، وزير الطاقة والمياه في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، تفاصيل الاتفاقية التي تنص على تصدير النفط العراقي إلى لبنان، فيما أشار إلى أن الاتفاقية قد تتطور مستقبلاً وتصل كميات التصدير إلى لبنان بحدود 3 ملايين طن.

وقال غجر في مقابلة متلفزة تابعتها (بغداد اليوم)، إن "اتفاقية إطار التعاون بين العراق ولبنان ستكون بين الوزارات المختصة، ولا أعتقد هناك اتفاقية أفضل منها".

وأضاف، أن "توقيع الاتفاق، سيتم بين رئيس مجلس الوزراء العراقي، ونظيره اللبناني، وأتصور أن يكون في الأسبوعين المقبلين"، مشيراً إلى أن "النفط العراقي لن يأتي بالشهر المقبل أو الشهرين الحاليين".

وتابع قائلاً: "عندما نمضي بالاتفاقية، سنتفق على طريقة الاستيراد، وقد تكون أول شحنة نفط تصل إلى لبنان في شهر نيسان المقبل".

وأشار إلى أن "هذه الانطلاقة حتى لو كانت صغيرة، كأن تصل كميات محدودة إلينا بحدود 500 ألف طن للنفط الأسود، قد تصل مستقبلياً إلى مليون أو مليونين أو ثلاثة ملايين طن".

وكان المتحدث باسم مجلس الوزراء، حسن ناظم، قد أكد في وقت سابق، موافقة مجلس الوزراء على تقديم المساعدة للشعب اللبناني في إطار تعاون عراقي لبناني.

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