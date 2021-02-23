بالوثيقة.. تكليف أبو رغيف بمهام وكيل وزارة الثقافة

2021/02/23 | 11:00 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادكلف وزير الثقافة والسياحة والآثار، حسن ناظم، نوفل ابو رغيف بمهام وكيل الوزارة.وحصلت (بغداد اليوم)، على كتاب تضمن امراً وزارياً، صادراً من مكتب وزير الثقافة، ويحمل توقيعه، بتاريخ (22 شباط 2021)، يقضي بتعيين نوفل هلال ابو رغيف وكيلاً لوزارة الثقافة والسياحة والآثار، اضافة إلى مهامه مديراً عاماً لدائرة ثقافة الاطفال.

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