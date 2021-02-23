يصرخ ويناجي بجانب جثمان..

2021/02/23 | 11:00 - المصدر: العربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في وقت أسفرت فيه الاحتجاجات أمام مقر المحافظة في مدينة الناصرية العراقية عن مقتل متظاهر دون العشرين من عمره بالرصاص، فيما أصيب 18 بينهم 12 عنصراً من القوات الأمنية، وذلك بحسب ما أفاد به مصدر طبي من المنطقة، انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو من التشييع، يظهر سيارة وعلى ظهرها الجثمان، فيما وقف أحدهم يعتقد أنه من ذوي الضحية يصرخ ويناجي.

كما التم حول المركبة عشرات من المتظاهرين يشاركون بتشييع الفتى الذي قضى خلال تجمع عشرات المتظاهرين أمام مقر المحافظة في الناصرية العراقية الاثنين، مطالبين بإقالة المحافظ ناظم الوائلي بسبب تدهور الخدمات العامة.

وقد أشعل المحتجون الإطارات ورشقوا المبنى الإداري بالحجارة قبل وصول القوات الأمنية التي استخدمت الغاز المسيل للدموع والنيران الحية لتفريق التظاهرة.

وقال المصدر لوكالة فرانس برس إن الفتى قتل بالرصاص، فيما أصيب آخرون بجروح.

حظر تجول صارم

فيما أعلنت سلطات ذي قار فرض حظر تجول صارم في جميع المدن الرئيسية في المحافظة منعاً من لمزيد من التجمعات، التي فجرها الفساد والمحسوبيات وتردي شبكات المياه والكهرباء وغيرها من المرافق العامة في البلاد، فالكهرباء تأتي ضيفة على البيوت لساعات قليلة، فيما يشكو الأهالي من تلوث المياه الصنبور.

🔴 دمعة وطنمشهد يشيب له رأس الطفل الرضيعالا لعنة الله على الظالمينالفاتحة على شهداء العراق pic.twitter.com/sRqXcIlUuf

— Firas W.



Alsarray - فراس السراي (@firasalsarrai) February 22, 2021

يذكر أن أكثر من 600 قتيل كانوا سقطوا إثر احتجاجات اندلعت أواخر ام 2019 في العراق بسبب سوء الخدمات والبطالة والفساد، وأدت بالنهاية إلى إسقاط حكومة عادل عبدالمهدي.

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