هذا موقف الصدر من القصف الاخير للخضراء ببغداد

2021/02/23 | 11:00 - المصدر: قناة العالم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حث زعيم التيار الصدري السيد مقتدى الصدر، الحكومة العراقية على التحرك، عقب الاستهداف الصاروخي الأخير للمنطقة الخضراء في بغداد، قائلاً: "على الحكومة أن...

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