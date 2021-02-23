رفض تركماني لتشكيل قوة مشتركة بين الجيش والبيشمركة في المتنازع عليها

2021/02/23 | 11:07 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/ كركوك..أبدى نائب رئيس حزب تركمان أيلي نبيل بكر، الثلاثاء، رفض التركمان لتشكيل أي قوة مشتركة بين الجيش والبيشمركة في المناطق المتنازع عليها.وقال بكر في تصريح لـ /المعلومة/، إن “الدستور حدد مهمة البيشمركة بأنها حرس للإقليم وينحصر تواجدها في المحافظات الثلاث أربيل ودهوك وسليمانية”.وأضاف أن “تشكيل أي قوة مشتركة يضر بالسلم المجتمعي ويخرق الدستور، ونرفضه رفضا قاطعا، خاصة وأن الأوضاع في كركوك مستقرة بفضل تواجد القوات الاتحادية من مختلف صنوفها”.وأشار إلى أنه “سيكون لنا موقفا مشتركا بين العرب والتركمان، للرد على هذه الخطوة، التي تعد تجاوزا على مكتسبات خطة فرض القانون”.وكان الأمين العام لوزارة البيشمركة جبار الياور، قد أشار في تصريحات صحفية إلى التوصل لاتفاق بشأن تشكيل قوة مشتركة بين الجيش والبيشمركة في مناطق خطوط التماس الواقعة بين بغداد وأربيل.انتهى/ 25 ع

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