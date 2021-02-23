وزير الخارجية يؤكد أنّ من أولويات السياسة الخارجية العراقيّة هي توسيع الإنفتاح على مجلس التعاون الخليجيّ

2021/02/23 | 11:08 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أكد وزير الخارجية فؤاد حسين، اليوم الثلاثاء، أنّ من أولويات السياسة الخارجية العراقيّة هي توسيع الإنفتاح على مجلس التعاون الخليجيّ لخلق ساحة خليجية واسعة ومُشترَكة.الوزارة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان “وزير الخارجية فؤاد حسين التقى الأمين العامّ … Readmore

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