الصدر يدعو الحكومة على التحرك لاعتقال من يستهدف البعثات الدبلوماسية وان لا تقف مكتوفة الايدي

2021/02/23 | 11:08 - المصدر: ساحات التحرير

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حث زعيم التيار الصدري، مقتدى الصدر، الحكومة العراقية على التحرك، عقب الاستهداف الصاروخي الأخير للمنطقة الخضراء في بغداد، قائلاً: “على الحكومة أن لا تقف مكتوفة الأيدي”.وقال الصدر في تغريدة على تويتر “أرى أن استعمال السلاح والقصف واستهداف المقار الدبلوماسية … Readmore

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