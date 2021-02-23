الموت يغيب أول أمين عام لمنظمة أوبك

2021/02/23 | 11:09 - المصدر: المعلومة

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المعلومة/بغداد..توفى اليوم الثلاثاء، وزير البترول السعودي الأسبق “أحمد زكي يماني” في لندن عن عمر ناهز 90 عاماً.وولد أحمد زكي يماني في مكة المكرمة عام 1930، حصل على بكالوريوس الحقوق من جامعة القاهرة، في مصر في عام 1952م، وأكمل دراساته العليا في جامعة نيويورك، وجامعة هارفارد في الولايات المتحدة الأميركية.وعمل مستشاراً قانونياً في مجلس الوزراء في عام 1957، ثم وزير دولة وعضو مجلس الوزراء في عام 1960، وشغل منصب وزير البترول والثروة المعدنية عام 1962، حتى 1986، ويُعد أول أمين عام لمنظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك)، وطيلة عمله كوزير بترول للسعودية.وبحلول عام 1990 أنشأ مركز دراسات الطاقة العالمي في لندن، الذي يعنى بتحليل الأسواق لتوفير معطيات ومعلومات موضوعية حول القضايا المتعلقة بالطاقة.



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