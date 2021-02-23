الزراعة النيابية: الحكومة ساكتة أمام عملية التدمير لقطاع الثروة الحيوانية

2021/02/23 | 11:16 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد..اتهم رئيس لجنة الزراعة والمياه والاهوار سلام الشمري ، الثلاثاء ، الحكومة الحالية بـ”السكوت” على عملية التتدير التي يتعرض لها قطاع الثروة الحيوانية في العراق.وقال الشمري في تصريح لـ/المعلومة/، إن “قطاع الثروة الحيوانية محارب من قبل الوزارات المعنية وخير دليل هناك الكثير من التراخيص في زمن الوزير السابق صالح الحسني منحت لأشخاص وهذا مؤشر لضرب المنتج المحلي”.وأضاف أن “الثروة الحيوانية تشكل دافعا أساسيا للتنمية المستدامة في القطاع الزراعي فهي تساهم في تحقيق الأمن الغذائي والتغذية والتخفيف من وطأة الفقر والنمو الاقتصادي”.وأشار الشمري إلى أن “القطاع الحيواني محارب وبشكل كبير والحكومة تعلم ذلك جيدا لكنها تقف ساكته أمام هذه العملية التدميرية لقطاع من المفروض أن ينافس النفط في وارداته”.وكانت عضو لجنة الاقتصاد والاستثمار النيابية ندى شاكر جودت اعتبرت في وقت سابق، أن سوء الإدارة والتخطيط في وزارة الزراعة يهدد ما تبقى من الزراعات والثروة الحيوانية ، مشيرة إلى أن وزارة الزراعة فيها ترهل وزاري يكلف الدولة ملاين الدولارات سنويا.



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