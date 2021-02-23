سعر النفط يقفز الـى 66 دولاراً وتوقعات بارتفاعه إلى 75 دولاراً

2021/02/23 | 11:17 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا/ قفزت أسعار نفط برينت بنسبة 1.58%، اليوم الثلاثاء، ليبلغ سعر البرميل الواحد 66 دولاراً و27 سنتاً، فيما وصل سعر نفط غرب تكساس لـ61 دولاراً و49 سنتاً.ويأتي هذا الأرتفاع، بدعم من العودة البطيئة المتوقعة لإنتاج الخام الأميركي، بعد توقف الإنتاج إثر الموجة الشديدة البرودة التي ضربت ولاية تكساس الأسبوع الماضي.وأشارت التوقعات إلى أن حقول النفط جنوبي الولايات المتحدة تحتاج إلى ما لا يقل عن أسبوعين للتمكن من استرداد عافيتها وإنتاج مليوني برميل يومياً.ورجح رئيس ستراتيجية الأسواق العالمية في آكس ستيفن أنيس، استمرار ارتفاع أسعار النفط.وفي السياق، أشار خبراء في بورصة وول ستريت إلى احتمال وصول سعر برميل النفط الخام لـ70 دولاراً في الربع الثاني من العام الجاري على أن يرتفع إلى 75 دولاراً في الربع الثالث.وأوضح أدوارد مويا، المحلل التسويقي في OANDA أن هناك طلباً عالمياً كبيراً على النفط بفعل التحسن الناشئ عن تحقيق لقاح فايزر نتائج جيدة في الوقاية من فيروس كورونا، حيث كان انتشار الجائحة أن أسباب تراجع السوق.ومن المقرر أن يجتمع منتجو النفط الأعضاء في "أوبك+" في الرابع من آذار المقبل لبحث القيود على الإمدادات بعد نيسان، نظراً لتعافي الأسعار رغم توقع زيادة محدودة في الإنتاج بسبب استمرار حالة الشك التي تحيط بجائحة كورونا./انتهى7

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