وزير الخارجيّة : من أولويّات السياسة الخارجيّة العراقيّة هي توسيع الإنفتاح على مجلس التعاون الخليجيّ/ موسع

2021/02/23 | 11:17 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/نينا / أكّد وزير الخارجيّة فؤاد حسين أنّ من أولويّات السياسة الخارجيّة العراقيّة هي توسيع الإنفتاح على مجلس التعاون الخليجيّ لخلق ساحة خليجية واسعة ومُشترَكة .واشار الوزير خلال لقائه الأمين العامّ لمجلس التعاون الخليجيّ نايف الحجرف إلى عمق العلاقات الأخوية التاريخية الأصيلة والمتجذّرة التي تجمع العراق مع دول الخليج العربيّة ".كما اكد الوزير بحسب بيان لوزارة الخارجية , أنَّ خطر الإرهاب مايزال قائماً، مُشيراً إلى العمليات الإرهابية الاخيرة التي حدثت بالعراق، وإنَّ التحقيقات مستمرة من قبل الجهات الأمنية، وستتخذ الحكومة العراقيّة كافة الإجراءات لمحاسبة مرتكبي هذه الأعمال وتقديمهم إلى العدالة".واعرب وزير الخارجية عن تثمينه وإشادته بالمواقف المُعلنة من قبل دول الخليج ومجلس التعاون الخليجيّ في دعم وحماية سيادة العراق، مُؤكّداً أنّ سياسة العراق الحاليّة مبنيّة على مبدأ الحوار والتواصُل وبناء علاقات جيّدة ومُتوازنة لحلّ جميع المشاكل العالقة، والابتعاد عن استعمال القوة؛ لأنّه يُعقّد الحلول ويهدد الأمن الاقليمي ".من جهته اكد الحجرف اهتمام مجلس التعاون بالعراق، وقد سبق أن وقّع مُذكرّات تفاهم عِدّة، داعياً إلى الحرص على الحفاظ على حجم التعاون بين الجانبين، مُعرباً عن سعادته بما تشهده العلاقات العراقيّة-السعوديّة من تصاعد، وتنامي حجم التعاون الثنائيّ، مشيدا بالآليّة الثلاثيّة بين العراق والأردن ومصر".كما اكد الأمين العامّ لمجلس التعاون الخليجيّ دعم المجلس لسيادة العراق، واستقراره، ووحدة أراضيه، ومُحارَبة الإرهاب، مضيفا : لن نتردّد بدعم العراق، وهذه عناصر أساسيّة في مجلس التعاون ".واتفق الجانبان على ضرورة توحيد الجُهُود في إطار مجلس التعاون الخليجيّ، وأهمّية خلق تواصُل بين الفريق العراقيّ والخليجيّ لتفعيل العديد من مُذكّرات التفاهُم ".كما إتفقا على أنّ أمن العراق سينعكس إيجاباً على أمن الخليج، وبالعكس ممّا يعني ضرورة تحقيق التعاون في مُختلِف المجالات، ومنها: الأمنيّة والإستثماريّة والاقتصاد والطاقة ".وتطرّق الجانبان إلى الإجتماعات الأخيرة لجامعة الدول العربية على المستوى الوزاري وضرورة تفعيل آليات العمل العربي ضمن الجامعة".وأشار وزير الخارجية إلى ضرورة إعادة سوريّا لمقعدها ضمن الجامعة العربيّة لتحقيق مبدأ التكامل في العمل والتنسيق العربي"./انتهى2

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