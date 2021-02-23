2021/02/23 | 11:20 - المصدر: الحوار المتمدن

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- #الحوار_المتمدن

#النهج_الديمقراطي مطالب حركة 20 فبراير ما زالت قائمةوالدولة المخزنية لن تستطيع إيقافالنضال الشعبياجتمعت الكتابة الوطنية يوم 21 فبراير 2021، غداة الإحياء النضالي لعيد الشعب المصادف للذكرى العاشرة لحركة 20 فبراير المجيدة التي تم تخليدها، من طرف الجبهة الاجتماعية وسائر مكوناتها، بشكل نضالي قوي رغم القمع البوليسي الذي سلط على جل الوقفات والاحتجاجات.



وبعد وقوفها على المستجدات الدولية والإقليمية وتدارسها ......





ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مطالب حركة 20 فبراير ما زالت قائمة والدولة المخزنية لن تستطيع إيقاف النضال الشعبي - النهج الديمقراطي) نشر أولاً على موقع (الحوار المتمدن) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مطالب حركة 20 فبراير ما زالت قائمة والدولة المخزنية لن تستطيع إيقاف النضال الشعبي - النهج الديمقراطي) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الحوار المتمدن).