خيوط الزعفران .. رواية لـ زهير كريم

2021/02/23 | 11:21 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- في روايته الصادرة حديثا عن دار( الآن ناشرون وموزعون) الاردنية، يقدم زهير كريم نصا سرديا ينطوي على حكاية أخرى عن الحرب والخوف، لكنها أيضا سردية عن الوعي بالذات، عن تلك الإشارات التي تجعل من العالم أكثر وضوحا.فبطل الرواية( يوسف) يكتشف زيف الصورة التي كان منغمسا في جمالياتها، بالقدر الذي تظهر له الطبقات المعتمة المأساوية، ...

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