2021/02/23 | 11:21 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سلام مكي ليس هنالك تاريخ قديم أو حديث، مثل تاريخ العراق، يضج بالحضارات والدويلات والدول والممالك والامبراطوريات التي ساهمت وأسست لحضارة انسانية، كانت نواة للعديد من الحضارات التي جاءت بعدها.ولا تكاد مدينة أو قرية في العراق، تخلو من تل أثري، أو مدينة أثرية كاملة، أو أطلال أو حجارة أو قطع أثرية، خبأها الزمن داخل ...

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (عندما يسرق الزمن آثارنا!) نشر أولاً على موقع (الصباح الجديد) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (عندما يسرق الزمن آثارنا!) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (الصباح الجديد).