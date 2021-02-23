الرجل الذي كان من فراغ

2021/02/23 | 11:21 - المصدر: الصباح الجديد

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- علي لفتة سعيد كنت خائفا من هذه اللحظة التي تداهمني الان..لحظة حاولت طوال عقدين ونصف من الزمن عدم اظهارها او التلويح أو حتى التفكير بالتفكير بها..كأن ما حصل هو الذي جاء بهذا التذكّر وأوقعه من الذاكرة ليعيد نفسه الى بياض السطور والكتابة..الرجل الذي كنت أراقبه وهو يتكوّن أمامي قبل عقدين ونصف، الرجل ...

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