فرص هامة من جمعية التحرير للتنمية للمجتمع المدني

2021/02/23 | 11:22 - المصدر: ايزيدي 24

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايزيدي 24 – نينوى أطلقت جمعية التحرير عدة برامج وأنشطة ومشاريع ضمن عملها في العراق، وهذه بعض الدعوات التي أطلقتها مؤخرا للاستفادة الجماعية للمجتمع المدني والنساء والمنظمات المحلية.أعلنت الجمعية وبالشراكة مع منظمة مساعدات الشعب النرويجي و الوكالة السويدية للتنمية عن انطلاق مشروع “توسيع مساحات عمل مؤسسات المجتمع المدني في العراق”.ودعت كافة منظمات المجتمع …

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