2021/02/23 | 11:30 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

اعلنت قيادة شرطة نينوى، اليوم الثلاثاء، عن القاء القبض احد عناصر عصابات داعش الإرهابية في الموصل.

القيادة قالت في بيان ورد للسومرية نيوز، ان "فوج طوارئ الشرطة الثاني عشر التابع لقيادة الشرطة نينوى وبناء على معلومات مؤكدة ومن خلال البحث والتحري وتعاون المواطنين، تمكن من القاء القبض على الداعشي ( م خ ع ف) والذي كان يعمل بصفة مقاتل فيما يسمى (ديوان الجند) خلال فترة سيطرة داعش على مدينة الموصل".

واضاف البيان انه "تم القبض عليه في منطقة (حي الاربچية) في الجانب الايسر لمدينة الموصل".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (القبض على احد عناصر داعش الارهابية في الموصل) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (القبض على احد عناصر داعش الارهابية في الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).