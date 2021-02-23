2021/02/23 | 11:30 - المصدر: السومرية نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أفاد مصدر أمني، بتعرض منزل اللاعب الدولي السابق باسم عباس إلى هجوم مسلح بالعاصمة بغداد.

وقال المصدر للسومرية نيوز، إن "أشخاصاً مجهولين فتحوا نيران اسلحتهم الرشاشة تجاه منزل اللاعب باسم عباس الكائن بمنطقة المشتل جنوب شرقي بغداد".واضاف المصدر ان "الهجوم المسلح لم يشهد حصول اصابات فقط اضرار مادية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (مسلحون مجهولون يفتحون النار على منزل 'باسم عباس' ببغداد) نشر أولاً على موقع (السومرية نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (مسلحون مجهولون يفتحون النار على منزل 'باسم عباس' ببغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (السومرية نيوز).