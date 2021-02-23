إشبيلية يقصي برشلونة من المركز الثالث في الليغا

2021/02/23 | 11:31 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق إشبيلية فوزه السادس تواليا في

الدوري الإسباني لكرة القدم عندما تغلب

على مضيفه أوساسونا 2-صفر في ختام

المرحلة الرابعة والعشرين، وأطاح

ببرشلونة من المركز الثالث.

واستفاد النادي الأندلسي بأفضل طريقة

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