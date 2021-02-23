سلوك مفاجئ لسلالة كورونا الجديدة في بريطانيا.. والصحة تحدد الأسباب المحتملة

2021/02/23 | 11:31 - المصدر: بغداد اليوم

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أعلن وزير الصحة البريطاني، مات هانكوك، اليوم الثلاثاء، أن حالات الإصابة بالسلالة المتحورة من كورونا تتراجع بحدة، مؤكدا أن بلاده نجحت إلى حد كبير في الحد من انتشار سلالتي فيروس كورونا المكتشفتين في البرازيل وجنوب أفريقيا.

وأضاف أن التدابير الحدودية الأكثر صرامة وإجراءات تعزيز تتبع المخالطين نجحت في تحقيق هدفها لكنه أشار إلى أن ذلك يجب أن يتيح الوقت لتحليل البيانات لأن الحكومة لا تزال تشعر بالقلق من أن تقوض السلالات طرح اللقاحات.

وأكد وزير الصحة أن الحكومة البريطانية ماضية في خططها للتغلب على الجائحة ولكن دون استعجال.

وفي وقت سابق، كشف هانكوك، أن "هناك علامات على أن أرقام المستشفيات حول حالات الإصابة بفيروس كورونا، تنخفض أكثر من الموجة الأولى".

وأوضح أن "خارطة الطريق لتخفيف الإغلاق الوطني الثالث لإنجلترا، المقرر البدء فيها يوم الاثنين، ستحتاج إلى إتاحة الوقت لتحليل البيانات، لأن الحكومة لا تزال تشعر بالقلق من أن المتغيرات يمكن أن تقوض طرح اللقاح"، لافتا إلى أن "الإشارات الأولية كانت مشجعة".

وأعلن رئيس الوزراء البريطاني، بوريس جونسون، أمس الاثنين، أن حكومته تستهدف رفع القيود الاجتماعية المفروضة لاحتواء تفشي وباء كورونا اعتبارًا من 21 يونيو المقبل".

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