2021/02/23 | 11:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- ديالى

أعلنت دائرة صحة محافظة ديالى، اليوم الثلاثاء (23 شباط 2021)، الموقف الوبائي لفيروس كورونا المستجد في المحافظة خلال الـ 24 ساعة الماضية، فيما أظهر الموقف تفوق الإصابات الجديدة على حالات الشفاء.

وقال مدير إعلام صحة المحافظة، فارس العزاوي في حديث لـ (بغداد اليوم)، إن "فرق ديالى الصحية أجرت 970 فحصاً لحالات اشتباه بفيروس كورونا خلال الساعات الـ 24 الماضية، تبيّن إصابة 53 منها بالفيروس".

وأشار العزاوي إلى أن "صحة المحافظة سجلت أيضاً 44 حالة شفاء من فيروس كورونا، ولم تسجل أي حالة وفاة للأسبوع الثالث على التوالي".

وأوضح، أن "إجمالي الإصابات بالفيروس التاجي في المحافظة بلغ 24489، بينما إجمالي الشفاء ارتفع إلى 23836، مع بقاء الوفيات عند 278 حالة".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كورونا.. الإصابات الجديدة في ديالى تفوق حالات الشفاء خلال 24 ساعة) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كورونا.. الإصابات الجديدة في ديالى تفوق حالات الشفاء خلال 24 ساعة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).