بالصور.. القوات الأمنية تلجأ إلى حفر ’’خندق’’ لحماية حقل نفطي في ديالى

2021/02/23 | 11:31 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغدادلجأت القوات الأمنية، الى حفر خندق ضخم لحماية احد الحقول النفط في محافظة ديالى.وقال الناطق باسم محور ديالى في هيأة الحشد الشعبي صادق الحسيني لـ(بغداد اليوم)، ان "الجهد الهندسي للحشد الشعبي شرع بإنشاء خندق بطول 20كم حول حقول نفط خانة في اقصى شرق ديالى في اطار خطة ستراتيجية لتأمينها من هجمات داعش او أي محاولات تسلل"، لافتا الى ان "الخندق سيرافقه بناء ساتر ترابي معزز بنقاط مرابطة وكاميرات متطورة للرصد الليلي".

واضاف الحسيني، ان "الخندق هو اجراء وقائي واحترازي، لحماية الثروة الوطنية"، في اشارة منه الى حقول النفط في عمق تلال نفط خانة والتي تعد الاقدام على مستوى العراق، مؤكداً بأن "الخندق سيتضمن فوائد اخرى وهي قطع كل الطرق النسيمية التي تستغل لأغراض مخالفة للقانون بالإضافة الى أمكانية ان يتحول الى مسار مائي لنقل مياه الامطار والسيول لمناطق اخرى".

واشار الى ان "الخندق يعد الاكبر من نوعه في ديالى وسيمر بمناطق معقدة من ناحية التضاريس"، لافتا الى ان "الخندق يعد عاملاً مهماً في حسم ملف الفراغات بين القواطع ويمنع دخول مركبات او دراجات داعش، ويقلل حركة نشاط خلاياه النائمة لافتا الى الاستراتيجية تم اعتمادها بعد دراسة ميدانية استمرت اسابيع عدة".

وتعد حقول نفط خانة من أقدم حقول العراق، والتي اكتشفت في عقد العشرينات من القرن الماضي وتتألف حاليا من عدة آبار.

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