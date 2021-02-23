2021/02/23 | 11:48 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الموصل /نينا/ بحث محافظ نينوى نجم الجبوري ، مع السفير الهولندي في العراق ميشيل رينتينار، مساهمة بلاده في اعمار الموصل.وقال الجبوري للوكالة الوطنية العراقية للانباء / نينا / انه بحث مع السفير الاستفادة من الخبرة الهولندية في مجال الزراعة وتطوير واستثمار هذا القطاع الحيوي في محافظة نينوى "/انتهى

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظ نينوى يبحث مع السفير الهولندي مساهمة بلاده في اعمار الموصل) نشر أولاً على موقع (وكالة نينا) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظ نينوى يبحث مع السفير الهولندي مساهمة بلاده في اعمار الموصل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وكالة نينا).