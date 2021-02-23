الانواء الجوية توضح حالة الطقس للأيام الأربعة المقبلة

2021/02/23 | 11:48 - المصدر: وكالة نينا

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/ نينا/ اوضحت هيئة الأنواء الجوية والرصد الزلزالي، حالة الطقس للأيام الأربعة المقبلة في البلاد.وذكرت الهيئة في بيان تلقت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء/نينا/نسخة منه، أن "طقس يوم غد الاربعاء سيكون في المنطقة الوسطى صحواً يتحول الى غائم مع فرصة لتساقط الامطار خاصة في اقسامها الغربية، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا، اما في المنطقة الشمالية يكون الطقس صحوا مع بعض الغيوم ، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا"، مشيرا الى أن "طقس المنطقة الجنوبية يكون غائما جزئيا الى غائم مع تساقط امطار في اماكن متعددة تكون رعدية احيانا، ولا تغير في درجات الحرارة".وأضافت أن "طقس الخميس المقبل سيكون صحواً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والشمالية، ولا تغير في درجات الحرارة، اما في المنطقة الجنوبية فيكون غائما جزئيا ودرجات الحرارة تنخفض قليلا".واشارت الى أن "طقس الجمعة سيكون صحوا مع بعض الغيوم في عموم البلاد، ودرجات الحرارة ترتفع قليلا في الجنوب".وتابعت أن "طقس السبت المقبل سيكون صحوا في عموم العراق، ولا تغير في درجات الحرارة"./انتهى7

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