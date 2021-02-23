2021/02/23 | 11:49 - المصدر: النور نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النور نيوز/ بغداد أفاد مصدر أمني، اليوم الثلاثاء، بتعرض منزل اللاعب الدولي السابق “باسم عباس” إلى هجوم مسلح في بغداد.وقال المصدر لـ”النور نيوز، ان “مسلحين مجهولين اطلقوا النيران تجاه منزل اللاعب الدولي السابق باسم عباس في منطقة المشتل جنوب شرقي بغداد”.وأشار الى ان “الهجوم لم يشهد اي اصابات بشرية باستثناء الاضرار المادية”.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (هجوم مسلح يستهدف المنزل اللاعب الدولي “باسم عباس”) نشر أولاً على موقع (النور نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (هجوم مسلح يستهدف المنزل اللاعب الدولي “باسم عباس”) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (النور نيوز).