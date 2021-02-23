فلسفة مبسطة: علم المنطق والاستدلال - نبيل عودة

2021/02/23 | 11:55 - المصدر: الحوار المتمدن

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#نبيل_عودة (وقصة تعبيرية سميرة تشرح علم المنطق)نبيل عودةافتتح المحاضر درس الفلسفة حتى بدون تحية الصباح، بقوله: سنتناول اليوم موضوعا شيقا هو فلسفة المنطق -او علم المنطق (LOGIC)-وهو علم يدرس قوانين الفكر، أشكاله وطرق الاستدلال السليم.



يحلل هذا العلم مجموعة من الادعاءات، على اساس هذا التحليل تطرح قواعد عامة بمساعدتها يمكن الربط بين الادعاءات واستنتاج النتائج.



لذا انبهكم ان تكونوا على معرفة مقبولة بم ......





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