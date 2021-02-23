إصابة 3 وزراء مصريين بكورونا

2021/02/23 | 12:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أعلن 3 وزراء مصريين إصابتهم بفيروس كورونا، ليرتفع عدد الوزراء المصابين إلى 4، حسب صحيفة الشرق الأوسط.

وذكرت الصحيفة نقلاً عن وسائل إعلام مصرية، إصابة وزراء العدل عمر مروان، والمالية محمد معيط، والتجارة والصناعة نيفين جامع، بكورونا، مشيرة إلى أنهم يخضعون للعزل وبحالة مستقرة.

ويذكر أن وزير الإعلام أسامة هيكل، أصيب بالفيروس في يونيو (حزيران) الماضي، قبل التماثل للشفاء.

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