2.47 مليون وفاة بكورونا حول العالم

2021/02/23 | 12:02 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

أظهرت بيانات مجمعة تجاوز إجمالي الإصابات بفيروس كورونا في أنحاء العالم 111.7 مليون حتى صباح اليوم الثلاثاء.

وأظهرت أحدث البيانات على موقع جامعة جونز هوبكنز الأمريكية، أن إجمالي الإصابات وصل إلى 111.720 مليون، في حين تجاوز عدد المتعافين 63 مليون، أما الوفيات فبلغت 2.474 مليون.

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