طارق حرب: لا علاقة لمجلس النواب بزيادة عدد قوات التحالف

2021/02/23 | 12:02 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد الخبير القانوني طارق حرب ان اي زياة لعدد قوات التحالف الدولي ضد تنظيم داعش في العراق لا يحتاج الى موافقة مجلس النواب.

وقال حرب في تصريح خاص لـ PUKmedia، يوم الثلاثاء، ان قوات التحالف متواجدة بموجب اتفاق مع الحكومة الاتحادية وهذا الاتفاق لم يحدد عدد هذه القوات، مشددا على ان اي زيادة او نقص في هذا العدد يكون بيد الحكومة فهي التي تقرر ذلك.

وأضاف طارق حرب ان الاتفاق بين الحكومة والتحالف لم يعرض على مجلس النواب بالاساس واي تغيير فيه يعود للحكومة ولا يحتاج الى موافقة مجلس النواب، مشيرا الى ان المجلس يستطيع فقط اصدار قانون بعدم التعامل مع التحالف الدولي، لافتا الى ان هذا الامر مستبعد لأن العلاقة مع التحالف قضية تتعلق بالوطن والمواطن وغير مرتبطة بالأشخاص والحكام.

PUKmedia / فائق إيزدي

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