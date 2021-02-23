الوفد المفاوض يزور بغداد وتفاؤل بالتوصل الى اتفاق مشترك

2021/02/23 | 12:02 - المصدر: الاتحاد الوطني الكردستاني

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- من المقرر ان يقوم الوفد المفاوض لحكومة اقليم كوردستان، اليوم الثلاثاء، بزيارة العاصمة بغداد للاجتماع مع المسؤولين في الحكومة الاتحادية ومجلس النواب.

وقال النائب شيروان ميرزا عضو اللجنة المالية النيابية خلال تصريح خاص لـPUKmedia: ستجري خلال اليومين المقبلين اجتماعات حاسمة للانتهاء من موضوع حصة اقليم كوردستان من الموازنة الاتحادية للعام 2021، لان الامور وصلت الى النهاية ولايجوز تاخير الموازنة اكثر من ذلك.

واضاف: جميع التوجهات تسير الى عقد جلسة التصويت على الموازنة اما يوم الخميس المقبل او يوم السبت في الاسبوع المقبل لذا ستجري خلال اليومين المقبلين اجتماعات حاسمة للانتهاء من مشروع قانون الموازنة.

واوضح: هناك تقارب كبير بين الوفد المفاوض لحكومة اقليم كوردستان واللجنة المالية واتصور بانه سيكون هناك اتفاق مشترك حول حصة اقليم كوردستان من الموازنة قريباً.

هذا وقام الوفد المفاوض لحكومة اقليم كوردستان برئاسة قوباد طالباني نائب رئيس حكومة اقليم كوردستان بعدة زيارات الى العاصمة بغداد وعقد سلسلة من الاجتماعات مع المسؤولين في الحكومة الاتحادية ومجلس النواب لمناقشة حصة اقليم كوردستان من الموازنة الاتحادية للعام 2021.

PUKmedia خاص

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