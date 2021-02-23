خبير أمني: سلاح قصف السفارة الامريكية “بدائي” ولا يمت للمقاومة بصلة

2021/02/23 | 12:02 - المصدر: المعلومة

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المعلومة / بغداد ..اكد الخبير الأمني هيثم الخزعلي , الثلاثاء , ان السلاح الذي استهدف السفارة الامريكية سلاح بدائي ولا يمت لفصائل المقاومة بصلة, مرجحا وجود هدفين وراء عمليات القصف.وقال الخزعلي في تصريح لـ / المعلومة / , ان ” عمليات القصف الأخيرة التي طالت محافظة أربيل وامس على السفارة الامريكية استخدمت فيها أسلحة بدائية لاتستخدمها المقاومة الإسلامية حاليا لكونها خرجت من الخدمة منذ مدة طويلة”، مبينا أن “وراء تلك العملية طرف ثالث مناوىء للامريكان وحلفائهم بالمنطقة وبادوات عراقية”.وأوضح الخزعلي ان “هدفين يقفان وراء استهداف السفارة الأميركية، الهدف الأول الإساءة للمقاومة الإسلامية وحجة للامريكان لضرب المقاومة والحشد الشعبي كما حدث سابقا، اما الهدف الثاني فهو يريد وضع العصا في عجلة الاتفاق النووي الإيراني”.وكان الدبلوماسي الإيراني امير موسوي كشف في وقت سابق، عن وقوف طرف ثالث وراء عمليات القصف الصاروخي التي استهدفت أربيل والمنطقة الخضراء، مؤكدا أن الهدف من تلك العمليات الضغط على الإدارة الأميركية لعدم العودة الى الاتفاق النووي.



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