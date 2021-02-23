ارتفاع اسعار الذهب بفعل توقعات التضخم وتراجع الدولار

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ارتفعت أسعار الذهب، الثلاثاء، الى أعلى مستوى في حوالي أسبوع، إذ أثارت توقعات بارتفاع التضخم مخاوف بشأن قيم الأسهم ودفعت المستثمرين إلى التماس الأمان في المعدن النفيس الذي لقي أيضا دعما من تراجع الدولار الأميركي.
وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.18 بالمئة إلى 1808.60 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:46 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى له منذ السادس عشر من فبراير.
وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.7 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1808.40 دولارا للأوقية.
وسجل الدولار أدنى مستوى في عدة سنوات مقابل الجنيه الإسترليني وعملات منافسة الاثنين، لكن عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية بلغت أعلى مستوى في عام، مما يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.
ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، قفزت الفضة ثلاثة بالمئة إلى 28.02 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى لها منذ الثاني من فبراير.
واستقر البلاتين عند 1274.00 دولارا للأوقية.
وارتفع البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 2399.40 دولار للأوقية، بعد أن بلغ في وقت سابق أعلى مستوى له في أكثر من شهر عند 2431.50 دولارا.
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