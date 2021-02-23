ارتفاع اسعار الذهب بفعل توقعات التضخم وتراجع الدولار

2021/02/23 | 12:02 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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ارتفعت أسعار الذهب، الثلاثاء، الى أعلى مستوى في حوالي أسبوع، إذ أثارت توقعات بارتفاع التضخم مخاوف بشأن قيم الأسهم ودفعت المستثمرين إلى التماس الأمان في المعدن النفيس الذي لقي أيضا دعما من تراجع الدولار الأميركي.

وارتفع الذهب في المعاملات الفورية 0.18 بالمئة إلى 1808.60 دولارا للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 06:46 بتوقيت غرينتش، بعد أن سجل في وقت سابق من الجلسة أعلى مستوى له منذ السادس عشر من فبراير.

وصعدت العقود الأميركية الآجلة للذهب 1.7 بالمئة لتبلغ عند التسوية 1808.40 دولارا للأوقية.

وسجل الدولار أدنى مستوى في عدة سنوات مقابل الجنيه الإسترليني وعملات منافسة الاثنين، لكن عوائد سندات الخزانة الأميركية القياسية بلغت أعلى مستوى في عام، مما يزيد تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب الذي لا يدر عائدا.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، قفزت الفضة ثلاثة بالمئة إلى 28.02 دولار للأوقية، وهو أعلى مستوى لها منذ الثاني من فبراير.



واستقر البلاتين عند 1274.00 دولارا للأوقية.

وارتفع البلاديوم 0.9 بالمئة إلى 2399.40 دولار للأوقية، بعد أن بلغ في وقت سابق أعلى مستوى له في أكثر من شهر عند 2431.50 دولارا.

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