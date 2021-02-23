الشابندر يسلط الضوء على الجهات التي قصفت بالكاتيوشا المنطقة الخضراء

2021/02/23 | 12:02 - المصدر: NRT عربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

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استبعد السياسي المستقل وعضو مجلس النواب السابق عزت الشابندر، الثلاثاء، وجود دعم ايراني لتوجيه صواريخ كاتيوشا الى المنطقة الخضراء وسط العاصمة بغداد.

وكتب الشابندر في تغريدة على تويتر، اليوم (23 شباط 2021)، ان "صواريخ الكاتيوشا (مجهولة المصدر) لا تخدم المصالح الايرانية في العراق ولا تقوي اوراقها التفاوضية المحتملة مع الامريكيين".

واضاف، "أنا غير مقتنع بان ايران تعمل ضد مصالحها".

وكانت وزارة الدفاع الاميركية "البنتاغون" قد حملت في وقت سابق إيران مسؤولية الهجمات المتكررة على مصالحها في العراق، مشيرة إلى انها تملك حق الدفاع عن أنفسها.

وقد اعلنت خلية الاعلام الامني، امس الاثنين، عن استهداف المنطقة الخضراء في العاصمة بغداد بصاروخي كاتيوشا، فيما اطلقت السفارة الاميركية الواقعة في المنطقة صفارات الانذار.

ا.ح

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